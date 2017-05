Guten Morgen mit FM1Today

Auch am zweiten Rhema-Partywochenende herrschte in den Partyzelten ausgelassene Stimmung. Am Freitagabend pilgerten erneut Tanzfreudige aller Altersklassen nach Altstätten, um das Wochenende einzuläuten. Hier geht’s zu den Partybildern.

Costel Dumitrache sitzt auf dem Klosterplatz in St.Gallen. Neben ihm steht sein Fahrrad mit allerhand Habseligkeiten. Seit fast neun Jahren ist er in ganz Europa unterwegs. Der Grund? Er liebt Velofahren und ist ausserdem auf der Suche nach Arbeit. Hier geht’s zum Artikel.