Seit letztem Sommer gibt es in der Schweiz die App «Too Good To Go», die dem Foodwaste den Kampf ansagt. Doch in der Ostschweiz scheint das Interesse dafür noch nicht ganz angekommen zu sein. Zum Artikel.

Ein 62-Jähriger wollte sich letzten Freitag im St.Galler Bus für eine junge Frau einsetzen, die von einem Fremden sexuell belästigt wurde. Dabei wurde er selber geschlagen. Zum Artikel.