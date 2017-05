Guten Morgen mit FM1Today

Am Samstagmittag ist ein 29-jähriger Wanderer in Wildhaus von einem Steinschlag getroffen worden und abgestürzt. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Mehr dazu

Nach der schweren Computerpanne bei den British Airways soll der Betrieb ab Sonntag wieder normal laufen. Unter den Betroffenen der Flugausfälle sind auch Schweizer, zum Beispiel der St.Galler Peter Weder. Er wartet auf einen Weiterflug in die USA. Durch die Verzögerungen musste er einige Buchungen stornieren. Mehr dazu