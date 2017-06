Am diesjährigen OpenAir St.Gallen werden mit ziemlicher Sicherheit alle Besucherinnen und Besucher nass. Wir haben dir hier die wichtigsten Tipps für ein geiles Festival trotz Regen und Schlamm.

Das diesjährige Out in the Green Garden Festival in Frauenfeld ist definitiv abgesagt. Grund dafür waren Anwohner, die sich über den Lärm aufgeregt haben. Die Veranstalter sammeln nun Unterschriften für Kultur in Frauenfeld. Hier geht’s zum Artikel.