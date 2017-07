Guten Morgen mit FM1Today

DONNERSTAAAAAAAG! Also quasi fast Wochenende! Der kleine Freitag! Hier zwei leichte Geschichten für den Start. Die einen dancen ab heute ab, die anderen feiern am Abend den Feierabend.

Mein Zelt, mein Block, meine Strasse, mein Bezirk…!!

Auf der Frauenfelder Allmend stellen gerade die ersten Hip-Hop-Fans ihre Zelte auf und die Girls bereiten sich die schönsten Tage im Jahr vor – ayoooo! Hier die Geschichte…

Zur Büez schwimmen? Say whaaaaaat??

Ja, kein Scheiss! Wer genug davon hat, jeden Tag mit dem Bus oder dem Zug zur Arbeit zu fahren. Und wer gar nicht gerne im Stau steckt, könnte es wie dieser pfiffige Herr machen und gleich zur Arbeit schwimmen! Irre! (Nur kann man ja nicht die Hauptstrassen runterschwimmen…) Hier die Geschichte…

Frauefeld ist toll

Die Ostschweiz trat wieder gegeneinander an. Aber nicht etwa bei der Bachelorette oder bei die grössten Schweizer Talente, nein. Die Städte wurden vom Wirtschaftsmagazin Bilanz eingestuft. Und man rate, wo es am schönsten ist in der Ostschweiz?! (Klar denks: Z’Frauefeld… Z’mindste das Wuchenend! oder au susch?) Wo es sonst chic ist zu wohnen steht hier.