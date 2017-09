Guten Morgen mit FM1Today

Regen, Regen und noch mehr Regen. Am Wochenende blieb wohl kaum jemand trocken – schon gar nicht die Ostschweizer Feuerwehrleute. Sie standen wegen des Hochwassers im Dauereinsatz. Ein Rückblick auf ein verregnetes Wochenende. Hier zur Geschichte…

Die Neuauflage des «wichtigsten Buchs der Welt» ist da – der neue Ikea-Katalog 2018. Es bietet – neben dem kompletten Angebot des Möbel-Giganten – auch interessante Einblicke in unsere Träume. Eine Analyse. Hier zur Geschichte…

Beim Kunst- und Partyfestival «Burning Man» in Nevada ist ein Teilnehmer bei einer Zeremonie in die Flammen eines Grossfeuers gerannt. Der 41-Jährige starb im Spital. Laut Behörden handelte es sich um einen Amerikaner, der mit seiner Frau in der Schweiz lebte. Hier zur Geschichte…