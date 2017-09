Autofahren kann jeder? Pha! Diese fünf Theoriefragen sind so schwer, dass auch du dir die Zähne ausbeissen wirst. Versprochen. Hier geht’s zu den Fragen.

Ziemlich genau jetzt legen sich die Fledermäuse in der Region schlafen. Oder besser gesagt, sie hängen sich schlafen. In nächster Zeit könntest du einige Fledermäuse an ziemlich ungewöhnlichen Orten sehen. Wieso die kleinen Dinge dort hängen und was du tun musst, lest ihr hier.