Guten Morgen mit FM1Today

Wer in St.Gallen eine Burka trägt oder sein Gesicht verschleiert, soll dafür bestraft werden können. Der St.Galler Kantonsrat hat sich am Montag für ein Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum ausgesprochen. Die einen finden es toll und hoffen auf ein nationales Verbot, andere finden den Entscheid lächerlich. Mehr dazu

Es gibt nichts, was es nicht gibt. In diese Kategorie gehört auch eine Untersuchung nach sexuellen Vorlieben verschiedener Partei-Anhänger in der Schweiz. Hier sind die Resultate. Mehr dazu

Weil das PostAuto in der Arboner Altstadt keinen Halt mehr macht, bietet die Stadt nun vergünstigte Taxifahrten an. Ältere oder kranke Menschen, die den Weg zu Fuss nicht schaffen, werden für zwei Franken vom Taxi chauffiert. Mehr dazu