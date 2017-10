Guten Morgen mit FM1Today

Nun also doch: In der über 60-jährigen Geschichte der Pferderennen Maienfeld/Bad Ragaz gab es das noch nie. Beide Renntage mussten abgesagt werden. Nun nehmen die Veranstalter einen allerletzten Anlauf – ganz ohne Logistik werden die Pferderennen am kommenden Sonntag durchgeführt. Mehr dazu.

Hans Schwendener aus Buchs ist letzte Töpfer, der Talerschwingerbecken herstellt. Er ist beinahe 70, aufhören will er aber erst wenn er 100 Jahre alt ist. Hier ist seine Geschichte.

Kurioses spielte sich gestern Abend in London ab: Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft flüchten sechs Räuber auf einem einzigen Moped. Zum Artikel.