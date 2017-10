Als er 17 war, nahm Robin Portmann als Kandidat bei «The Voice of Switzerland» teil. Heute ist der Herisauer 21 und wagt einen neuen Versuch: dieses Mal bei «The Voice of Germany».

In der allerletzten Runde des FM1-Wachmacher-Spiels «Schlacht der Geschlechter» verloren die Männer gegen die Frauen. Die Strafaufgabe für Morgen-Joe: Er musste am Donnerstag am Säulirennen der Olma teilnehmen.

Nach dem Säulirennen legte Morgen-Joe in der FM1 Radio City auf. Zu den Bildern des stimmungsvollen Abends.