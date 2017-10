Sie ist Bündnerin und auf Du und Du mit den besten Tennisspielern der Welt: Madlaina Barth. Die 45-Jährige betreut als Leiterin des Turnierbüros an den Swiss Indoors in Basel Roger Federer und Co. Hier geht’s zum Artikel.

Es ist das Ende einer Ära: Fast 40 Jahre nach dem Start der ersten Air-Berlin-Maschine in Berlin Tegel ist dort der letzte Flieger der insolventen Fluggesellschaft gelandet. Die Bilder der letzten Landung.