Guten Morgen mit FM1Today

Die SBB erwägen ein Rauchverbot in sämtlichen Schweizer Bahnhöfen ab Ende 2018. Bis zum definitiven Entscheid der Konzernleitung Mitte des nächsten Jahres sollen die rauchfreien Zonen an fünf bis sechs verschiedenen Standorten getestet werden. Was sagst du dazu? Hier geht’s zur Umfrage.

Strandferien und Familienhotels sind bei Schweizer Familien besonders beliebt und sie buchen budgetbewusst. Dies zeigt der Ferien-Barometer des Reiseveranstalters Hotelplan Suisse. Mehr über die Schweizer Reisevorlieben erfährst du hier.