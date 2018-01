Guten Morgen mit FM1Today

Überraschung in Melbourne: Für Belinda Bencic ist das Abenteuer am Australian Open zu Ende. Sie verliert in der 2. Runde gegen die thailändische Qualifikantin Luksika Kumkhum 1:6, 3:6. Zum Artikel.

Schneeschuhwandern boomt derzeit in der Wintersportszene. Doch unterschätzen viele Schneeschuhwanderer die Gefahren der Natur und begeben sich auf scheinbar ungefährlichen Routen in grosse Gefahr. Experten sind alarmiert und raten zur Vorsicht. Zum Artikel.

Während Sturm «Evi» in der Ostschweiz sein Unwesen trieb, bekamen es die St.Galler am Dienstagabend – bei bestem Fussballwetter in Sotogrande – mit dem österreichischen Tabellenführer Sturm Graz zu tun. Die Espen bleiben auf spanischem Boden weiterhin ungeschlagen. Zum Spielbericht.