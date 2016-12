In Altstätten will die Swisscom eine neue Mobilfunkantenne bauen. Jedoch hat der Telekomriese die Rechnung ohne die Anwohner gemacht. Bis jetzt sind 35 Einsprachen eingegangen. Mehr dazu…

Was für ein Chaos! In Mexiko hat ein Elternpaar per Facebook zum Geburtstagsfest ihrer Tochter aufgerufen. Rund 1,3 Millionen Menschen sagten zu. Zum Artikel.