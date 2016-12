Guten Morgen mit FM1Today

Jaaaaaaa – es ist Freitag und auch wir kommen fast nicht aus dem Bett… Trotzdem müssen wir aus den Federn… Weil:

ES IST FREITAAAAAG! (Wichtig isch, dass Friitig isch!)

Das sind unsere Geschichten heute Morgen:

Das ganze Jahr über werden wir mit den unterschiedlichsten Schlagzeilen konfrontiert. An manche erinnern wir uns lange, andere vergessen wir sofort wieder. FM1Today wollte von St.Galler Passanten wissen, wie ihre ganz persönliche Schlagzeile für das Jahr 2016 lauten würde. Hier die Geschichte..

Mit dem Silvester kommt einmal mehr die Zeit der Hobby-Pyromanen. Ob Raketen oder Vulkane, zum Jahreswechsel wird so einiges verbrannt. Doch wo ist was erlaubt? Hier die Geschichte

Oh – Noch einmal schlafen und es wird 2017!! Heisst, dass 1997 schon 20 Jahre her ist… Feeling old? Lies erstmal unseren Artikel, was alles schon 20 jährig ist… Hier!

Also: Schönen Freitag und bis später!

Euer FM1Today