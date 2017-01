In diesen Tagen klingelt es an so mancher Haustüre und draussen stehen strahlende Kinder in Königskostümen und Sternen in der Hand. Die Sternsinger ziehen von Tür zu Tür, um die Häuser zu segnen – oder auch einfach nur ein Ständchen zu bringen. Zum Artikel.

Gestern Samstag schaffte die Tessinerin Lara Gut beim Riesenslalom ihren ersten Podestplatz in Maribor und wurde Dritte. Können die Schweizerinnen in Slowenien auch beim Slalom überzeugen? Hier gibt’s ab 9.15 Uhr den Liveticker.