Guten Morgen mit FM1Today

Die Band Timebelle rund um die rumänische Sängerin Miruna Manescu und ihren Landsmann Emanuel Daniel Andriescu vertritt im Mai die Schweiz am Eurovision Song Contest in Kiew. Mit von der Partie ist auch ein Thurgauer: Der Bischofszeller Samuel Forster gibt als Drummer den Takt an. Hier geht’s zum Artikel.

Hast du heute Nacht geschlafen oder dir den dramatischsten Final zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons angeschaut? Falls du geschlafen hast, gibt es hier den Gewinner des 51. Super Bowls sowie Impressionen von Lady Gagas Halbzeit-Show.