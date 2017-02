Guten Morgen mit FM1Today

Ostschweizer Pendler, die zur Arbeit nach Zürich müssen, brauchen heute Morgen Geduld: Wegen einer Zugkollision war die Strecke Winterthur in Richtung Zürich zwischenzeitlich unterbrochen. Inzwischen verkehren die meisten Züge zwar wieder planmässig, dennoch muss aber weiterhin mit Verspätungen gerechnet werden. Hier erfährst du, wie du dennoch ans Ziel kommst.

An der alpinen Ski-WM in St.Moritz ist angerichtet für einen aus Schweizer Sicht perfekten Auftakt. Lara Gut gilt im heutigen Super-G trotz ihres Sturzes in Cortina als erste Titelanwärterin. Hier geht’s zum Artikel.