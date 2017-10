Guten Sonntagmorgen mit FM1Today

«Braunvieh ist mein Leben»

Es gibt ganz viele verschiedene Miss-Wahlen. Bei keiner Wahl geht es so sehr um die Kuh wie bei der Wahl der Braunvieh-Königin. Drei der fünf Kandidatinnen sind aus der Ostschweiz. Wir stellen sie vor. Hier zur Geschichte…

«Es gibt bald tote Flüchtlingshelfer»

Deutschland erlebt einen Rechtsrutsch. Dies zeigt der Ausgang der Bundestagswahl. Der deutsche Michael Beyerlein war früher selbst rechtsradikal und hat gegen Ausländer gehetzt. Heute kümmert er sich um Flüchtlinge und macht sich grosse Sorgen um die Entwicklungen in Deutschland. Hier zur Geschichte…

«Es gab einen riesigen Knall und dann ging es runter»

Ein Airbus A380 der Fluggesellschaft Air France ist nach einem Triebwerksschaden auf dem Weg von Paris nach Los Angeles in Kanada notgelandet. Die Fluggesellschaft sprach in einerMitteilung vom Samstag von einem «schweren Schaden» an einem der vier Triebwerke. Hier zur Geschichte…

Schlager bis in die frühen Morgenstunden