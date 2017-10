Guter 6. Platz für Pablo Brägger im Barrenfinal

Kein Exploit im Final: Pablo Brägger muss am Barren den Favoriten den Vortritt lassen © KEYSTONE/AP The Canadian Press/RYAN REMIORZ

Pablo Brägger hat an den Weltmeisterschaften in Montreal im Barrenfinal den guten 6. Platz erreicht. Der 24-Jährige zeigt in seinem ersten Gerätefinal an einer WM einen fast fehlerlosen Vortrag.