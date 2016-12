Guter Auftakt für Lugano in den Spengler-Cup

Der Torschütze auf dem Rücken: Ryan Gardner feiert sein 3:1 © KEYSTONE/SPENGLER CUP/GIAN EHRENZELLER

Der letztjährige Finalist HC Lugano startet wunschgemäss in den Spengler-Cup in Davos. Die Tessiner bezwingen in Eröffnungsspiel die russische Mannschaft aus Jekaterinburg 4:2.