Guter fünfter Platz von Elena Roos

Guter Langdistanz-Wettkampf: Elena Roos belegte in der Königsklasse den 5. Platz © KEYSTONE/SWISSORIENTEERING/REMY STEINEGGER

Das beste Schweizer Resultat in der Langdistanz an den OL-Weltmeisterschaften in Estland geht auf das Konto von Elena Roos.Die Favoritin Tove Alexandersson liess in Tartu nichts anbrennen, obwohl sie wegen einer Erkältung am Samstag auf den Sprint verzichtet hatte.