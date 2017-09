Guterres warnt vor Krieg mit Nordkorea

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Eröffnung der Generaldebatte © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Zum Auftakt der UNO-Generaldebatte hat Generalsekretär Antonio Guterres vor der Gefahr eines Krieges mit Nordkorea gewarnt. Der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm müsse mit politischen Mitteln gelöst werden, mahnte Guterres am Dienstag in New York.