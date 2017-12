Händler spüren Konkurrenz der Online-Kanäle

An der Bahnhofstrasse in Zürich ist das Gedränge vor Ladenschluss am 24. Dezember gross. Doch noch immer fehlen den Händlern Umsätze, die ins Ausland abwandern. (Symbol). © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der 24. Dezember fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Für zahlreiche Läden heisst das: In der Kasse wird ein umsatzstarker Tag fehlen. Dennoch rechnen viele Händler mit besseren Erträgen. So richtig in Feststimmung kommen sie dennoch nicht.