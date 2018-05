Halb Untereggen ohne Strom

Wer am Freitagmorgen in Untereggen einen Kaffee kochen wollte, um in die Gänge zu kommen, musste eine Stunde warten: Wie der Betriebsleiter der Elektra, Peter Freitag, auf Anfrage von FM1Today sagt, fiel zwischen 8.30 und 9.30 Uhr die Elektrizitätsversorgung aus.

«Es handelte sich nicht um eine flächendeckende Störung», sagt Freitag. Etwa die Hälfte der Kundinnen und Kunden sei betroffen gewesen. In Untereggen leben rund 1000 Personen. «Wir können noch nicht sagen, was den Stromunterbruch ausgelöst hat», sagt Freitag weiter. Die Elektra sei nun auf der Suche nach der Ursache.

(red.)