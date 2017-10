Halbzeit der Neuchlen-RS

Wie schon seit Beginn der Sommer-RS steht Fabrice Merz voll und ganz hinter dem Militär. Er hat die RS in der Kaserne Neucheln als Gruppenführer angetreten und wurde nun zum Wachmeister befördert. In der Kirche in Gossau wird diese Beförderung gefeiert, und er darf dem Oberst die Hand schütteln. Mit dabei seine Familie und Freunde. «Wir sind sehr stolz auf ihn», sagt seine Mutter.

Nicht so glücklich über die Zeit im Militär ist Beat Ruoss. Er ist nun knapp über der Halbzeit seiner RS und bangt, weitermachen zu müssen. «Das kann ich nicht, ich werde alles daran setzen, um dies zu verhindern», sagt er zu TVO. Beat hat in der Zwischenzeit schiessen gelernt – mit und ohne Gasmaske – und auch wie man eine Kaserne bewacht hat er gelernt. «Ich habe gerade die Arschkarte gezogen, ich muss übers Wochenende Wache schieben», sagt er zu unserer Reporterin.

(agm)