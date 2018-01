Bleibt bis zum Australian Open an der Spitze der Weltrangliste: Simona Halep © KEYSTONE/EPA/WALLACE WOON

Simona Halep wird am Australian Open der Frauen topgesetzt sein. Die 26-jährige Rumänin verteidigte mit dem Viertelfinal-Einzug am WTA-Turnier in Shenzhen ihre Führung in der Weltrangliste bis zum Stichtag für die Setzliste des am 15. Januar beginnenden ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres.