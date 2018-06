Halep im Final und weiter die Nummer 1

Im Halbfinal spielte Halep gegen die Paris-Championne von 2016 gross auf. Sie war nicht nur, wie erwartet, in der Defensive stärker als die Spanierin, sondern dominierte eher überraschend auch die Ballwechsel. Einzig im zweiten Satz geriet sie vorübergehend mit 2:4 ins Hintertreffen.

Ein erstes Ziel hat die 26-jährige aus der Schwarzsee-Hafenstadt Constanta damit erreicht: Halep wird auch am Montag die Nummer 1 sein. Hätte sie verloren, wäre Muguruza an die Spitze vorgerückt. Wichtiger dürfte es Halep aber sein, endlich einmal ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. 2014 (gegen Maria Scharapowa) und 2017 (gegen Jelena Ostapenko) in Paris sowie im vergangenen Januar am Australian Open (gegen Caroline Wozniacki) verlor sie ihre ersten drei Finals auf Major-Stufe jeweils in drei Sätzen.

(SDA)