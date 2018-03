Haley: Scheitern der Syrien-Waffenruhe schade Uno-Sicherheitsrat

Die USA kritisieren über ihre Vertreterin im Uno-Sicherheitsrat, Nikki Haley, erneut das Scheitern der Waffenruhe in Syrien. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hat das Scheitern der Waffenruhe in Syrien als Schande für den Uno-Sicherheitsrat bezeichnet. «Dies sollte ein Tag der Scham für jedes Mitglied dieses Rates sein», sagte Haley am Dienstag in New York.