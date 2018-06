Hamburger Flughafen nimmt am Montag Betrieb wieder auf

Der Hamburger Flughafen soll am Montagmorgen seinen Betrieb nach einem Stromausfall wieder aufnehmen. © KEYSTONE/DPA/DANIEL REINHARDT

Nach einem Stromausfall soll der Hamburger Flughafen am Montag um 6.00 Uhr MESZ seinen Betrieb wieder aufnehmen. Das teilte das Unternehmen am frühen Montagmorgen auf Twitter mit.Ein Stromausfall hatte am Sonntag den Betrieb am Airport lahmgelegt.