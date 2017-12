Hamilton bedauert «Prinzessin»-Kommentar

In einem Instagram-Video sah man Lewis Hamilton, wie er zuerst in die Kamera sagt: «Ich bin gerade sehr traurig. Schaut mal meinen Neffen an.» Darauf filmt er seinen Neffen, der ein Prinzessinnen-Kostüm trägt. Der Formel-1-Fahrer sagt: «Wieso trägst du dieses Kleid? Hast du das zu Weihnachten bekommen? Wieso wünschst du dir ein Prinzessinnen-Kostüm zu Weihnachten? Buben tragen keine Prinzessinnen-Kleider.»

Für diesen Kommentar erntete der Formel-1-Fahrer viel Kritik. Liam Hackett, Gründer der Anti-Mobbing-Organisation «Ditch the Label», schrieb: «Es ist enttäuschend, wenn jemand, der eine so grosse Plattform hat, diese nutzt, um ein kleines Kind öffentlich zu erniedrigen.» Imraan Sathar von der Anti-Diskriminierungs-Organisation «Stay Brave UK» forderte gar, dass Hamilton seinen MBE-Orden abgeben soll.

Hamilton löschte darauf das Video. Der 32-Jährige schreibt nun, dass er «von ganzem Herzen» um Entschuldigung bitte. Er liebe es, wie sich sein Neffe «frei fühle, so auszudrücken, wie er es will». Er habe niemanden damit verletzen wollen.

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

I have always been in support of anyone living their life exactly how they wish and I hope I can be forgiven for this lapse in judgement. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

(red.)