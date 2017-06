Hammond grüsst aus dem Kantonsspital

Quietschfidel wäre wohl anders, doch Richard Hammond sitzt aufrecht in seinem Bett im St.Galler Kantonsspital. Eine dicke Binde ist um sein Knie gebunden. Er wartet offenbar auf eine Operation, durch die sein Knie wieder ganz wird.

Richard Hammond dankt im Video auch den St.Galler Ärzten und Pflegern, die ihn seit seinem Unfall am Bergrennen in Hemberg betreut haben. Zuletzt entschuldigt sich der Patient bei seiner Frau und seinen Töchtern dafür , dass er so ein Idiot sei.

Der Server, auf dem das Video hochgeladen wurde, ist aufgrund der vielen Zugriffe zusammengebrochen.

Video from @richardhammond direct from his hospital bed: https://t.co/lAHxpFnQTP — The Grand Tour (@thegrandtour) 11. Juni 2017

(enf)