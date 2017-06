Hammond zurück nach England geflogen

Mit diesem Flugzeug hob Hammond in Richtung Heimat ab. © Todayreporter

Zuerst der Abflug am Hemberg, jetzt der Abflug ab Altenrhein. Der Ex-Top-Gear-Moderator Richard Hammond ist nach seiner Operation in St.Gallen wieder in der Heimat. Er ist am Mittag von Altenrhein nach Hause geflogen.