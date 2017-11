Hansi Hinterseer im Glück

Entsprechend hat er seine brandneue CD «Für mich ist Glück» getauft, auf der er 15 neue Lieder im bekannten und von seinem Fans so geliebten Stil aufgenommen hat.

Am 11.11.17 um 20.15 Uhr präsentiert Hansi Hinterseer erstmals seit 2014 wieder eine eigene Musiksendung im TV (ORF2, MDR, HR und BR). In «Ein Streifzug mit Hansi Hinterseer: Das Tannheimer Tal» geht der sympathische Volksmusikstar auf Entdeckungstour im Tiroler Hochtal und präsentiert Natur, Tiere, Brauchtum und natürlich jede Menge Musik. Neben zahlreichen Liedern aus dem neuen Album trifft er auch Persönlichkeiten des Tals und viele prominente Gäste wie Andy Borg, DJ Ötzi, Kastelruther Spatzen,…

Dieser Mann hat bereits unglaubliche Karriere-Gipfel erklommen. Gesamtweltcup-Sieger im Riesentorlauf, Riesentorlauf Silber-Medaille in der Weltmeisterschaft, 6 Weltcup-Siege, 2x Profi-Weltmeister in der Abfahrt. Ende der 80er verabschiedete sich der Ski-Champion aus dem Profi-Sport und tauschte die Brettln auf der Piste gegen die Bühnenbretter ein. Statt Stockerl-Plätze sammelte der Weltklasse-Sportler seitdem Edelmetall-Awards und Auszeichnungen in seiner neuen beruflichen Heimat, der Musik.

«Ich versuche immer aufs Neue mich den Menschen mit meiner Musik zu nähern und ihnen etwas zu vermitteln, was unter die Haut geht, was eine bleibende Erinnerung hinterlässt. Ich möchte sie zum Träumen bringen und Emotionen auslösen». Seine Lieder sind Momentaufnahmen. Eine

Herzensangelegenheit. Erfrischend und prickelnd.

Wenn der international beliebte Tiroler 2018 wieder auf Tournee unterwegs ist, begeistert er im 25. Jahr als Sänger, Schauspieler und Moderator – mit seinen über 7 Mio-fach verkauften Tonträgern, Top-Einschaltquoten seiner Musik-Sendungen und 10 Spielfilmen, bei denen er in Hauptrollen mitwirkte. Von Februar bis in den April wird Hansi Hinterseer erneut europaweit Urlaubs-und Feierstimmung auf die Bühne bringen: 36 Konzerte führen ihn auf seiner grossen Tour von Deutschland über das Elsass, Belgien, Niederlande, Österreich und die Schweiz bis nach Dänemark.

Schweiz-Termine 2018:

04. März: Basel (Musical Theater)

05. März: Bern (Kursaal)

06. März: Zürich (Hallenstadion)

07. März: Sursee (Stadthalle)