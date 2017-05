Hansi Hinterseer wieder mit eigener TV Sendung!

Ausstrahlung in Deutschland ist am 11. November 2017, um 20.15 Uhr, zeitgleich im hr-fernsehen und im MDR Fernsehen.

Traumhafte Kulissen

Das Tannheimer Tal in den Allgäuer Alpen grenzt an Bayern und bietet die traumhafte Kulisse für die Sendung. Hansi Hinterseer präsentiert nicht nur Stars aus Schlager und Volksmusik, sondern er erkundet auch Land und Leute. Der Streifzug bietet Eindrücke von der typischen Tierwelt des Tales bis hin zu regionalen Köstlichkeiten und originellen Bräuchen.

Die ersten Szenen wurden, noch ganz in winterlicher Atmosphäre, vor kurzem bereits gedreht. Am tief verschneiten Neunerköpfle und auf der Gundhütte wedelte Hansi in gewohnter Eleganz die Skipisten hinunter. Darüber hinaus nimmt sich der beliebte Sänger auch selbst aufs Korn und parodiert seine eigenen Titel „Skitwist“ und das Skilied „Der Hans der kanns“.

Hansi Hinterseer freut sich über die neue Sendung

Hansi Hinterseer: „Es hat mich wahnsinnig gefreut, wieder für eine eigene Sendung on Tour zu sein. Das Tannheimer Tal zeigt sich uns von seinen schönsten Seiten. In die neue Produktion sind wir mit einem Musik-Clip auf der Piste gestartet und hatten bei den Dreharbeiten eine Irrsinnsgaudi. Warum wir so viel zu lachen hatten? Lasst‘s euch überraschen. Ich bin schon selbst gespannt, wie‘s im Herbst mit Musik-Clips und Gästen weitergeht.“

Hansi Hinterseers jüngstes Erfolgs-Album „Bergsinfonie“ war im Oktober 2016 erschienen und hatte Platz dreizehn der Offiziellen Deutschen Albumcharts erreicht. In Österreich kletterte der Longplayer bis auf vier und wurde mit Gold ausgezeichnet.

Im Frühjahr 2018 wird Hinterseer europaweit Urlaubs- und Feierstimmung auf die Bühne bringen: über 35 Konzerte führen ihn auf seiner großen Tour von Deutschland über das Elsass, Belgien, Niederlande, Österreich und die Schweiz bis nach Dänemark.