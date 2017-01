Happy Birthday Orlando Bloom

Heute ist Orlando Blooms grosser Tag! Doch der britische Schauspieler hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Grund zu feiern – nicht nur an seinem Geburtstag. In den vergangenen Jahren war er durch seinen Rollen in Filmen wie «Herr der Ringe», «Der Hobbit», «Fluch der Karbik» und «Die drei Musketiere» immer wieder erfolgreich.

Doch gerade die Rolle des Elben Legolas aus «Herr der Ringe», die ihm 2001 zum internationalen Durchbruch verhalf, schien nie Blooms Wunschvorstellung entsprochen zu haben. Denn eigentlich sprach der heute 40-Jährige damals für die Figur des Hobbits Frodo in «Herr der Ringe» vor. Doch Regisseur Peter Jackson entschied, dass Bloom der richtige Darsteller für den Elben Legolas sei.

