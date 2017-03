Happy Birthday, Stan the Man!

Hat er sich dieses Outfit wirklich selbst ausgesucht? Diese Frage hat sich wohl so mancher in den vergangenen Jahren gestellt, wenn Stan Wawrinka den Platz betreten hat. Denn der Lausanner hat von Leuchtstift-Gelb, über Karo-Shorts bis hin zu grellem Pink nichts ausgelassen. Nicht selten hat die Garderobe der aktuellen Weltnummer 3 für hitzige Stil-Debatten gesorgt. Aber Stan muss ja auch nicht Geschmäcker treffen, sondern in erster Linie den Ball. Fakt ist: Wawrinka bringt Farbe ins Spiel, wie kaum ein anderer.

Wir wünschen alles Gute zum Geburtstag und sind gespannt, mit welchen ausgefallenen Farben und Muster uns «Stan the Man» in den kommenden Jahren überraschen wird.

(red.)