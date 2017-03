Vertritt fortan die Interessen der USA in Israel: Botschafter David Friedman. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/SUSAN WALSH

Der rechtsgerichtete Hardliner David Friedman wird US-Botschafter in Israel. Der Senat in Washington stimmte am Donnerstag der Nominierung des jüdischen Rechtsanwalts zu. Für ihn stimmten 52 Senatoren, 46 votierten gegen ihn.