«Harry Potter»-Fans dürfen in den «Verbotenen Wald»

Evanna Lynch (Luna Lovegood), Jason Isaacs (Draco Malfoys Vater), James und Oliver Phelps (Fred und George Weasley) zu Füssen des Seidenschnabels (Buckbeak) in der neuen "Harry Potter"-Ausstellung "The Forbidden Forest", Teil der Warner Bros Studio Tour "The Making of Harry Potter". (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Der Zutritt zum «Verbotenen Wald» ist Zauberschülern strengstens untersagt. Fans der «Harry Potter»-Filme dürfen den berüchtigten Ort nun jedoch betreten – in einer neuen Ausstellung der Filmstudios bei London. Die lockt sogar so manchen Star an.