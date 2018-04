Harry Styles zeigt sich solidarisch 🏳️‍🌈

Dass sich Harry Styles immer mal wieder stark für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender macht, ist bekannt. Schon bei One Direction holte er 2015 eine Regenbogen-Fahne bei einem Gig raus:

Jetzt zeigt er erneut, dass er es mit seinem Engagement ernst meint. Beim Konzert in der Londoner O2-Arena hielt er Regenbogenfahnen in die Luft.

Auch das ganze Publikum wurde einbezogen: Die Organisation Rainbow London Project verteilte vor dem Konzert farbige Folien, die die Fans über ihre erleuchteten Smartphones halten konnten. Das sah imposant aus:

THANK YOU TO EVERYONE WHO MADE YESTERDAY HAPPEN🌈❤

We did had some issues as some of you noticed as some security wasn't too fond of bringing the papers in BUT we still made it and are gonna figure it out for today to make it happen again BIGGER AND BETTER

Love,

Luna & Ksenia pic.twitter.com/loT7pOVBDe

— Rainbow London Project (@RainbowHProject) April 12, 2018