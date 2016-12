Daniel Steiner erhält Vertrag bei Fribourg bis Ende Saison

Steiner ersetzt bei Gottéron Anton Gustafsson, der Anfang Monat den Vertrag mit Fribourg auflöste und nach Schweden in die Heimat zurückkehrte. Der 36-jährige Emmentaler gab am Dienstag in Kloten sein Debüt im Gottéron-Dress.

Fribourg-Gottéron ist für Daniel Steiner der bereits siebente Arbeitgeber in der NLA nach den SCL Tigers (1999-2005 und 2008-11 mit Nordamerika-Unterbruch), den ZSC Lions (2005-07), Rapperswil-Jona (2007-08), Lugano (2011-13), Ambri-Piotta (2013-15) und Biel (2015-16).

Ausserdem verlängerte Fribourg den Vertrag mit Verteidiger Marc Abplanalp bis 2019.

(SDA)