Hat Marija schon wieder Fristen versäumt?

Wie «20 Minuten» und «Radio L» aus «sicherer Quelle» zu wissen glauben, klappt es für Marija mit der Au-pair-Stelle in Liechtenstein nun doch nicht. Schuld seien erneut fehlende Dokumente, die sie fristgerecht hätte einreichen müssen. Ihr Anwalt Urs Bertschinger lässt auf Anfrage von FM1Today ausrichten, dass er das Gerücht zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren möchte.

Im Jahr 2014 zog Marija gemeinsam mit ihrer Mutter nach Sargans und engagierte sich kurz darauf als Stürmerin beim FC Balzers. Im letzten Sommer hätte sie eine Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit im Kantonsspital Glarus antreten sollen – allerdings war der Aufenthaltsstatus der jungen Frau zum Lehrbeginn nicht geklärt.

Aufenthalt in der Schweiz abgelehnt

Die Mutter der heute 18-Jährigen versäumte, ein Gesuch für eine Aufenthaltsbewilligung fristgerecht einzureichen, weshalb Marija im vergangenen November vom St.Galler Migrationsamt eine Wegweisungsverfügung erhielt. Mehrere Versuche, diese Verfügung anzufechten, scheiterten. Die Jugendliche musste diesen Januar zurück nach Serbien reisen.

Es fehlte nicht mehr viel

Dank einer Au-pair-Stelle in Liechtenstein keimte die Hoffnung wieder auf. Am 24. April wurde Marija von ihrer Mutter Svetlana an der österreichisch-schweizerischen Grenze empfangen. Der 18-Jährigen wurde ein einmonatiges Visum erteilt, um beim Liechtensteiner Ausländer- und Passamt verschiedene Dokumente einzureichen. So fehlten ein Versicherungsnachweis der Krankenkasse, ein aktueller Arbeitsvertrag und die Bestätigung des absolvierten Deutschkurses. Einfach zu erledigende «Kleinigkeiten», wie Anwalt Bertschinger im April sagte.

Marija war überglücklich

«Ich bin stolz auf meine Mutter und mich, der lange Kampf ist zu Ende», sagte Marija Milunovic Anfang April gegenüber FM1Today. Als sie gehört habe, sie dürfe als Au-pair in Liechtenstein arbeiten, sei sie überglücklich gewesen. «Ich habe sofort zu weinen angefangen.»

Gemäss Informationen von «20 Minuten» dürfte es nun eng werden für Marija. Halte sie die Eingabefristen wieder nicht ein, müsse sie nach Serbien zurück.

(red.)