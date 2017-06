Hauchdünner Vorsprung beim Sommer-Hit-König Wettbewerb

Zum vierten Mal traten am vergangen Sonntag die Burggräfler Buam aus dem Südtirol in der ARD Sendung «immer wieder sonntags» an. Ihr Lied «Der Sommer steht vor der Tür» konnte in den letzten drei Sendungen immer deutlich gewinnen.

Felix & Tobias fuhren an den letzten Wochenenden jeweils 600 km weit um das Publikum zu begeistern. Radio Melody konnte mit den beiden vor der Bekanntgabe des Zuschauer Votings reden. Die beiden Südtiroler traten im Wettbewerb gegen Justin Winter, den Schlagersänger aus Delmenhorst bei Bremen an. Noch nie in der Geschichte der Sendung «immer wieder sonntags» fiel das Ergebnis knapper aus. Mit 49 zu 51 Prozent gewann Justin Winter das Duell und freute sich riesig. Nun darf der gelernte Hotelfachmann am kommenden Sonntag ab 10.03 Uhr sich seinen Herausfordern stellen.