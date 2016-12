Militärprozess gegen fünf Armee-Kader dreht sich um Schützenverein

Die fünf Infanterie-Kader der Schweizer Armee sollen über Jahre Ausrüstungsgegenstände und Infrastruktur der Armee für nichtdienstliche Zwecke verwendet und sich damit bereichert haben. (Symbolbild) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Vor dem Militärgericht in Yverdon VD ist am Montag der Prozess gegen fünf Armee-Kadermitglieder eröffnet worden. Im Zentrum steht ein privater Schützenverein, der seinen Mitgliedern via Bücher und praktischen Schiessübungen neue Kampftechniken näher bringen wollte.