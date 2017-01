Haus Bächli in Teufen wird geschlossen

Die Schliessung des Haus Bächli lässt in Teufen nur wenige kalt. Das charmante, ehrwürdige Gebäude soll nicht weiter als Alters- und Pflegeheim geführt werden. 14 Bewohner und 16 Mitarbeiter sind davon betroffen. Wann genau das Heim geschlossen wird, ist derzeit noch nicht klar. Fakt ist aber, dass es im Jahr 2018 nicht mehr in der Pflegeheimliste des Kantons verbleiben kann.

Insgesamt werden in Teufen 126 Plätze in drei Alters- und Pflegeheimen angeboten. Das Haus Unteres Gremm, das Haus Bächli und das Haus Lindenhügel sind so organisiert, dass den Bewohnerinnen und Bewohner die grösstmögliche Freiheit in der eigenen Lebensgestaltung gewährt bleibt. Die Trägerschaft der drei Alters- und Pflegeheime ist die Gemeinde Teufen. Die Häuser stehen allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Teufen, aber auch auswärtigen Personen offen.

Im Haus Bächli, welches das kleinste und älteste Heim in Teufen ist, wird leichte bis mittlere Pflege angeboten. Bei höherem Pflegebedarf muss eine Verlegung ins Haus Unteres Gremm oder Haus Lindenhügel erfolgen.

Umzug unausweichlich

In absehbarer Zeit ist dieser Schritt aber sowieso hinfällig, denn die Schliessung des Haus Bächli ist beschlossene Sache. Von den 28 Plätzen sind nur noch 14 belegt, die Nachfrage stockt. Wenn das Haus nicht mehr als Alters- und Pflegeheim geführt wird, müssen seine 14 Bewohner in die anderen beiden Heime in Teufen umziehen. Dazu gezwungen werden sie nicht – es steht allen Bewohnern frei, sich auch für einen anderen Ort zu entscheiden. Ändern wird sich aber höchstwahrscheinlich die finanzielle Komponente, denn das Haus Bächli ist das günstigste der drei Heime in Teufen. Dafür sind das Haus Unteres Gremm und das Haus Lindenhügel moderner eingerichtet.

Infrastruktur auf altem Stand

Neben der Tatsache, die 28 Plätze im Haus Bächli nur zur Hälfte belegt sind, ist auch die unzureichende Infrastruktur ein Grund für den Entschluss zur Schliessung des Heims. Den heutigen Anforderungen genügen die Zimmer nicht mehr – sie sind klein und ohne Nasszellen; die Duschen und Toiletten befinden sich auf der Etage. Für den Kanton ist die Funktion als Pflegeheim nach 2017 somit nicht mehr möglich. Eine Sanierung des Haus Bächli ist laut Gemeinde kein Thema.

Für alle Mitarbeiter würden derzeit die besten Lösungswege gesucht werden, lässt die Gemeinde Teufen wissen. Nach Möglichkeit sollen diese in den anderen beiden Alters- und Pflegeheimen unterkommen können. Der Prozess der Umlegung ist theoretisch gestartet, bis alle Eckpunkte beschlossen sind, wird es aber noch etwas dauern.

Die Pläne für das Haus Bächli selbst sind auch noch nicht fixiert. Die weitere Nutzung werde derzeit geprüft. Angedacht ist, das Gebäude eventuell als Wohnhaus zu verwenden.

(cla)