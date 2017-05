In Sennwald steht ein Haus in Vollbrand. © Todayreporter

Ein Doppeleinfamilienhaus in Sennwald steht in Vollbrand, dies bestätigt die Kantonspolizei St.Gallen. Laut Hanspeter Krüsi konnten die Bewohner des Hauses rechzeitig in Sicherheit gebracht werden. Es befinden sich keine Personen mehr im Objekt. Die Feuerwehr ist vor Ort.