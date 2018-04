Escobars Haus wird abgerissen

Analog zu dieser Villa des kolumbianischen Drogenbosses Pablo Escobar in Miami wird ein Wohnhaus des Drogenbarons in Medellín abgerissen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Eines der Wohnhäuser des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar in Medellín wird dem Erdboden gleich gemacht. «Das Gebäude Monaco wird abgerissen». Alle Symbole der Illegalität in Medellín müssten fallen, sagte Bürgermeister Federico Gutiérrez am Mittwoch.