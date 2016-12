23 Kühe sterben bei Scheunenbrand

Pferde und Lamas konnten gerettet werden, für die Kühe kam jede Hilfe zu spät: die brennende Scheune in Hausen am Albis © Kapo ZH

In Hausen am Albis ZH ist in der Nacht auf Mittwoch eine Scheune vollständig niedergebrannt. Für 23 Kühe kam jede Rettung zu spät. Sie verendeten in den Flammen.