HBO will Vorgeschichte von «Game of Thrones» drehen

Lena Headey spielt in der HBO-Hitserie "Game of Thrones" die rachsüchtige Königin Cersei Lennister.

Gute Nachricht für Fans der Fantasy-Serie «Game of Thrones»: Der US-Sender HBO will in einem Prequel die Vorgeschichte der Kämpfe um den Thron des Kontinents Westeros erzählen.