HC Davos verpasst Playoffs der Champions Hockey League

Für Arno del Curtos Davoser wird die Champions Hockey League nach der Gruppenphase vorbei sein © KEYSTONE/EDDY RISCH

Der HC Davos scheitert bei der dritten Teilnahme an der Champions Hockey League erstmals in der Gruppenphase. Die Davoser können nach der 3:4-Niederlage in Liberec nicht mehr weiterkommen.Nach der peinlichen Auswärtsniederlage in Cardiff (3:4 n.V.